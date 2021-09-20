Рим, 20 сентября, 2021, 22:31 — ИА Регнум.

Италия занимает второе место в ЕС по доле привитых от коронавируса граждан, передает Sky в понедельник, 20 сентября.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Первую прививку в Испании получили 80% совершеннолетних, в Италии и Франции — 74%. Завершили вакцинацию 77% совершеннолетних испанцев, 68% итальянцев, 64% французов.

По данным на20 сентября, в Италии умерли130 354человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на44(днем ранее — на26). Число подтвержденных носителей выросло на2407(днем ранее — на3838). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 638 516 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены112 514человек(на1022 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 076 003человека, что составляет68,02% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.