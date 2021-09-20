Соловецкий, Архангельская область, 20 сентября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. От работы Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага во главе с Михаилом Фрадковым «не видно отдачи». Об этом ИА REGNUM заявил главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Минкульта РФ Сергей Куликов.

Алексей Задонский Соловки

По его словам, фонд занимается лишь бесконечной доработкой сделанного ранее. Главная проблема на Соловках сегодня, считает архитектор, — это отсутствие «руководящей и направляющей».

Сравнивая Валаамский и Соловецкий монастыри, Сергей Куликов напомнил, что людей с Валаама переселили, и он стал больше церковным, чем музеем или общественным пространством. А Соловки — агломерат: есть наследие, монастырь, поселок, есть природа, есть общественное внимание.

«Притирание музея и монастыря было на первом этапе сложное, но достаточно эффективное. И поселку место в том раскладе находилось… для архипелага вопрос в подчинении-неподчинении, управлении, он самый сложный. Да, на Руси всегда так, как в Боярской думе — кто сидит выше… Ни к какому согласию дело пока не пришло, идет процесс…» — поделился мнением архитектор.

Он отметил, что не видит препятствий для создания попечительского совета, куда вошли бы Церковь, гражданская власть, Министерство культуры и музей.

«В концепции 2013 года все было описано — есть природный компонент, историко-архитектурный компонент и социальный, и социально-экономический, — рассказал эксперт. — Нужно один раз сказать — все ребята, хватит бесконечно изучать, «многие знания — многие печали». Надо действовать и признать или главенство Русской Православной Церкви, со всеми возможными издержками для наследия, или какой-то другой вариант, включающий интересы всех сторон».

Патриарх Кирилл, который в 2019 году резко высказался о недостаточно интенсивной реставрации Соловков, по предположению специалиста, не желает быть соучастником вялотекущего процесса.

«Видимо он (Патриарх Кирилл — прим. ред) почувствовал, что нельзя быть соучастником этого процесса своим присутствием. Нужно иметь хозяйственное чутье, чтобы реализовать то, что наработано, а не постоянно пытаться дезавуировать или корректировать. Корректировка идет до бесконечности. Здесь вопрос про то, что на повестке дня должны быть реальные процессы, а не бесконечная проверка запятых», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

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Специалист отметил, что правительство Архангельской области, в которую входят Соловки, активно участвовало в решении проблем архипелага в 2000—2010 годы: «Мы были в еженедельном контакте с главным архитектором области Дмитрием Яскорским когда писали стратегию. Сейчас все как будто успокоились, дескать есть фонд, он назначен по указу государеву, он все решит. Комплексность и интенсивность работы начала 2000—2010-х годов, на мой взгляд, не прослеживается».

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Парадигма проекта реставрации и приспособления монастырского ансамбля была заложена в советское время, в 1986 году, напомнил Сергей Куликов.