Скопье, 20 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Северной Македонии 20 сентября в результате исследования 1967 образцов выявили 154 нового носителя коронавируса. 408 пациентов в стране выздоровели. За день умерли 12 носителей вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают 100 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Vaurien Тетово. Северная Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 187 068 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6472. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово.

С начала пандемии 167 810 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 12 786 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.