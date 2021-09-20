Ижевск, , 22:25 — REGNUM На выборах депутатов представительных органов 25 муниципальных образований первого созыва в Удмуртии больше половины мандатов достаются «Единой России». Об этом сообщил глава ЦИК Удмуртии Вениамин Соломенников.

Выборы 2021 Алексей Колчин © ИА REGNUM

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По итогам обработки около 75% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» получает 324 мандата из 639.

КПРФ получает 98 мандатов, ЛДПР — 31, «Справедливая Россия — за правду» — 28. В 20 округах победу одержали самовыдвиженцы, сообщает Udm-info. Пять мандатов достаются «Партии пенсионеров», по одному — «Родине» и «Зеленой альтернативе».

Всего в муниципальных выборах в республике принял участие 3191 кандидат, из которых 91 — самовыдвиженец. Средняя явка составила 55,98%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Удмуртии на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва побеждает «Единая Россия», набрав 35,6%. В одномандатном избирательном округе №33 победу одержал представитель «Единой России» Андрей Исаев, набрав 35,63% голосов. В Ижевском одномандатном округе №34 победил единоросс Олег Гарин.

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