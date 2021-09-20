Рим, 20 сентября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Чуть более половины граждан Италии поддерживают идею строительства в стране новых АЭС, таковы итоги опроса Termometro Politico, опубликованные в понедельник, 20 сентября.

АЭС

31% респондентов заявили, что считают закрытие АЭС в стране ошибкой, 20% — что станции можно строить, но только после появления новых, более безопасных технологий.

Против строительства АЭС выступают около 45% граждан.

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Ранее с идеей построить в Италии АЭС выступил лидер «Лиги» Маттео Сальвини. Италия — единственная страна «большой семерки», где таких станций нет, напомнил он.

Дискуссии об энергетике в стране обострились после анонсированного роста цен на электричество для домохозяйств в 4-м квартале 2021 года сразу на 40%. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует.