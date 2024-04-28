Рим, 30 мая, 2024, 09:08 — ИА Регнум. У России есть право наносить удары по территории стран — участниц НАТО после заявлений генсека альянса Йенса Столтенберга. Такое мнение 28 мая выказал итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для издания IL Fatto Quotidiano.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Если [глава киевского режима Владимир] Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то [президент России Владимир] Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории», — написал он.

Эксперт отметил, что российские военные используют в зоне проведения спецоперации поступающее из России оружие, в то время как украинская армия может делать хоть что-нибудь только с поступающими из соседних с ней стран НАТО вооружениями.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая Столтенберг вновь предложил странам альянса разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России. Он назвал такие действия ВСУ «самообороной». До этого генсек НАТО выступал с таким предложением 25 мая.

Президент Владимир Путин 28 мая на фоне заявлений Столтенберга указал на то, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки. Глава государства добавил, что выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание могут только специалисты высокого класса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 27 мая отметил, что НАТО фактически напрямую вовлечено в конфликт на Украине. Он уточнил, что альянс на сегодня уже находится в прямой конфронтации с Россией.