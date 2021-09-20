Донецк, , 22:20 — REGNUM Посёлки Красный партизан и Верхнеторецкое под Ясиноватой (ДНР) частично остались без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 20 сентября «Донецкое агентство новостей».

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко, обстрел продолжается, поэтому восстановление электроснабжения пока невозможно.

Шевченко «После прекращения обстрела приступим к ремонтным работам».

Он также сказал, что ВСУ ранее обстреляли населённый пункт Васильевка в Ясиноватском районе, при этом один из снарядов, попав в жилой дом, повредил остекление четырёх окон.

По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, 20 сентября в 15:10 мск украинские боевики обстреляли из гранатомёта район села Весёлое в ДНР. По населённому пункту они выпустили шесть гранат.

За сутки 19 сентября ВСУ дважды открывали огонь по территории ДНР, выпустив 12 боеприпасов. Применялись гранатомёты различных типов. Обстрелу подверглись район Весёлого и район села Ленинское.

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