Москва, 20 сентября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Исторический облик Москвы стал дискретным, в нем нет цельности. Об этом ИА REGNUM заявил главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Минкульта РФ Сергей Куликов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье» зимой

«Когда вы по набережной едете мимо Зарядья, подъезжаете к Кремлю, его сначала пересекает зигзаг висячего моста Зарядья, потом вы видите маленький макет Кремля на фоне гигантских зданий «Сити», — посетовал эксперт. — Нельзя было подумать, что Кремлю, этому сердцу Москвы, надо сохранить градостроительный статус?»

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Архитектор напомнил, что в Милане замок Сфорца «не является частичкой хайтековского монстра, а является частью исторического центра».

По словам специалиста, Кремль — достаточно большой по объему памятник — теряется на фоне «Москва-Сити» и перечеркивается зигзагом висячего моста.

«В Москве строительных ошибок достаточно много. Каждый свободный участок «максимально эффективно» используется сверхоригинальной архитектурой», — отметил Сергей Куликов.

По его мнению, Санкт-Петербург отличается от столицы тем, что его исторический облик целен: «Он сохранился, несмотря на все утраты, включения в виде башни Газпрома. А в Москве он или утрачивается, или превращается в некое макетирование. В Москве на ситуацию оказывают сильное влияние деньги, которые иногда сами принимают решения, помимо власти, и противостоять этому непросто».