Рим, 20 сентября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Представители правоцентристской коалиции одержат победу на предстоящих выборах мэров Рима и Турина, таковы результаты опроса EMG, опубликованные в понедельник, 20 сентября.

Kookay Рим

Кандидата в мэры столицы Энрико Микетти готовы поддержать 31% граждан, его конкурента-леволиберала, экс-министра экономики Роберто Гуалтьери — 26%.

В свою очередь леволибералы, по данным того же опроса, одержат победы на выборах в Милане и Болонье.

Местные выборы в Италии пройдут 3−4 октября. Мэров будут выбирать в один тур.