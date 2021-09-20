Париж, , 22:17 — REGNUM Совет обороны Франции намерен обсудить ситуацию, сложившуюся при разрыве Австралией договора на постройку 12 подводных лодок, сообщает 20 сентября администрация французского президента.

Эммануэль Макрон Interessant.ru

По информации телеканала BFM, ситуация будет рассмотрена Советом в узком составе.

«Совет обороны Франции соберется во вторник утром в узком составе, чтобы рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг расторгнутого Австралией контракта на поставку французских подводных лодок», — цитирует телеканал BFM сообщение Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне учреждения нового военного блока США, Австралии и Британии AUKUS Канберра расторгла договор с французской компанией Naval Group о постройке 12 подводных лодок на общую сумму $66 млрд.

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