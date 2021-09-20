Отказ Австралии от покупки субмарин рассмотрит Совет обороны Франции
Париж, 20 сентября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Совет обороны Франции намерен обсудить ситуацию, сложившуюся при разрыве Австралией договора на постройку 12 подводных лодок, сообщает 20 сентября администрация французского президента.
По информации телеканала BFM, ситуация будет рассмотрена Советом в узком составе.
«Совет обороны Франции соберется во вторник утром в узком составе, чтобы рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг расторгнутого Австралией контракта на поставку французских подводных лодок», — цитирует телеканал BFM сообщение Елисейского дворца.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне учреждения нового военного блока США, Австралии и Британии AUKUS Канберра расторгла договор с французской компанией Naval Group о постройке 12 подводных лодок на общую сумму $66 млрд.