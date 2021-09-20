Сан-Франциско, США, 20 сентября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран мира сообщают о сбое в работе сервиса микроблогов Twitter в понедельник, 20 сентября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

keiyac Twitter

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 21:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с отсутствием доступа к веб-сайту и приложению Twitter. Некоторые также сообщают о сбоях при подключении к серверу.

Проблемы наблюдаются у пользователей из США, Канады, Великобритании, Германии, Польши, Турции и других стран. В России о неполадках сообщают главным образом пользователи из Москвы.