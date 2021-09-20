Скопье, 20 сентября 2021, 22:24 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 20 сентября провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что надеется на то, что перепись населения пройдёт успешно, несмотря на задержку.

Зоран Заев
Зоран Заев
Sdsm.org.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, перепись началась не 1, а 5 сентября, однако затем вышла на темпы 100 тысяч человек в день. По данным на 19 сентября, к 20:00 по местному времени в переписи приняли участие свыше миллиона человек, с учетом того, что всего в стране проживают около двух миллионов человек.

Зоран Заев выразил благодарность государственному статистическому агентству Северной Македонии и команде поддержки, которая осуществила успешное оперативное вмешательство и сумела помешать кибератаке на сайт переписи.

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