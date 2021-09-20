Скопье, 20 сентября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 20 сентября провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что надеется на то, что перепись населения пройдёт успешно, несмотря на задержку.

Sdsm.org.mk Зоран Заев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, перепись началась не 1, а 5 сентября, однако затем вышла на темпы 100 тысяч человек в день. По данным на 19 сентября, к 20:00 по местному времени в переписи приняли участие свыше миллиона человек, с учетом того, что всего в стране проживают около двух миллионов человек.

Зоран Заев выразил благодарность государственному статистическому агентству Северной Македонии и команде поддержки, которая осуществила успешное оперативное вмешательство и сумела помешать кибератаке на сайт переписи.