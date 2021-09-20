Приштина, 20 сентября 2021, 23:25 — REGNUM После того, как 20 сентября правительство Косово ввело режим взаимности в отношении Сербии по вопросу об автомобильных номерах сербы провели акцию — скорее всего скоординированную политическими партиями или прямо из Белграда — и заблокировали проезд на двух КПП на севере края.

Российский автомобильный номер
Российский автомобильный номер
Александр Мотин

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при разгоне протестующих около КПП Берняк использовался слезоточивый газ.

В настоящий момент протестующие разбили палаточный лагерь, где стоят, несмотря на ненастную погоду, неподалеку находятся их автомобили. Албанские журналисты сообщают, что полицейские держатся от них поодаль.

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Соглашение о взаимном признании номеров Косово и Сербией истекло 15 сентября. После встречи в Брюсселе глава переговорной команды Косово Бесник Бислими сообщил, что оно не выполнялось обеими сторонами, а потому не продлевалось.

Напомним, в Сербии косовские номера не признаются, а нынешнее правительство Косово еще с 2020 года заявляет о необходимости введения режима взаимности или зеркального режима в отношениях с Сербией «не ради мести, а как условие равенства». Теперь сербов силой заставляют «признать Косово» и сменить выданные в Сербии номера на косовские.

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