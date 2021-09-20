Приштина, Сербия, 20 сентября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. После того, как 20 сентября правительство Косово ввело режим взаимности в отношении Сербии по вопросу об автомобильных номерах сербы провели акцию — скорее всего скоординированную политическими партиями или прямо из Белграда — и заблокировали проезд на двух КПП на севере края.

Александр Мотин Российский автомобильный номер

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при разгоне протестующих около КПП Берняк использовался слезоточивый газ.

В настоящий момент протестующие разбили палаточный лагерь, где стоят, несмотря на ненастную погоду, неподалеку находятся их автомобили. Албанские журналисты сообщают, что полицейские держатся от них поодаль.

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Соглашение о взаимном признании номеров Косово и Сербией истекло 15 сентября. После встречи в Брюсселе глава переговорной команды Косово Бесник Бислими сообщил, что оно не выполнялось обеими сторонами, а потому не продлевалось.

Напомним, в Сербии косовские номера не признаются, а нынешнее правительство Косово еще с 2020 года заявляет о необходимости введения режима взаимности или зеркального режима в отношениях с Сербией «не ради мести, а как условие равенства». Теперь сербов силой заставляют «признать Косово» и сменить выданные в Сербии номера на косовские.