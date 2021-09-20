Ижевск, , 22:08 — REGNUM В ходе трёхдневного голосования в Удмуртии не было зафиксировано никаких серьезных нарушений избирательного законодательства. Об этом заявил глава Общественной палаты республики Рашид Хуснутдинов.

Выборы-2021 Георгий Балаков © ИА REGNUM

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«Нами не зафиксировано никаких вбросов, «каруселей» и тому подобных серьезных нарушений», — подчеркнул он.

Всего ход выборов в республике контролировали около 3,5 тыс. наблюдателей от политических партий, кандидатов-одномандатников и корпуса общественных наблюдателей. На участках в республике было оборудовано около 500 видеокамер, которые снимали происходящее в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение периода голосования в ЦИК Удмуртии поступило 62 жалобы на нарушения избирательного законодательства. Причем 11 обращений поступило от кандидатов в депутаты Госдумы, 15 обращений подали избиратели, 28 жалоб — политические партии, пять жалоб направили члены окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, по одной — депутат гордумы Ижевска, депутат Госсовета Удмуртии и наблюдатель.

Глава ЦИК республики Вениамин Соломенников отмечал, что все жалобы рассмотрены в установленном законом порядке. В 12 случаях нарушения подтвердились.

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