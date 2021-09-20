Барселона, Испания, 20 сентября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. 20 сентября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче пятого тура регулярного сезона испанской Примеры 2021/22 примет «Гранаду». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Флаг ФК «Барселона»

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штегер, Сержиньо Дест, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Френки Де Йонг, Юссуф Демир, Мемфис Депай, Филиппе Коутиньо.

Для 17-летнего флангового защитника «Барселоны» Алехандро Бальде этот матч станет дебютным в рамках внутреннего чемпионата. За основной состав «сине-гранатовых» Бальде дебютировал 14 сентября в матче первого тура Лиги Чемпионов УЕФА с «Баварией» (0:3).

«Гранада»: Луиш Машимиану, Серхио Эскудеро, Кини, Луис Абрам, Домингуш Дуарте, Луис Милла, Ян-Брис Этеки, Рамон Родригес, Антонио Пуэртас, Дарвин Мачис, Хорхе Молина.