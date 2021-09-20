Брюссель, , 22:03 — REGNUM Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что в ситуации с AUKUS США, Британия и Австралия повели себя «неприемлемо» по отношению к Франции.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом она заявила 20 сентября в интервью телеканалу CNN.

«С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемым образом», — сообщила фон дер Ляйен.

При этом она указала, что Брюссель и правительства стран-членов Евросоюза хотят объяснений.

Как сообщало ИА REGNUM, одновременно с провозглашением нового военного блока США, Австралии и Британии AUKUS было заявлено о расторжении договора Канберры с французской компанией Naval Group о постройке 12 подлодок на общую сумму $66 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: США не выйдут из AUKUS из-за реакции Франции — Псаки