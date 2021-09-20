Челябинск, 20 сентября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. О задержании жителя Челябинска, находившегося в розыске, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркотики

В ведомстве отметили, что на улице Мелькомбината-2 в Челябинске бойцы Росгвардии во время патрулирования заметили молодого мужчину, чьи приметы были схожими с указанным в ориентировке на гражданина, находящегося в розыске.

Когда он увидел патрульный автомобиль, то сбросил на землю свёрток с веществом белого цвета внутри. Неизвестного задержали: выяснилось, что это ранее не судимый челябинец 27 лет.

Свёрток был изъят, причём экспертиза позже определила, что это наркотическое вещество массой 0,51 г. Задержанного доставили в полицию. По факту изъятия наркотика возбуждено уголовное дело.