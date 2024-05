Лондон, 20 сентября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Британский инди-коллектив alt-J поделился короктим фрагментом своего нового сингла «U&ME», который выйдет в среду, 22 сентября. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

На прошлой неделе alt-J анонсировали выход нового материала на этой неделю, и 20 сентября они подтвердили, что они приготовили новый сингл. Трио загрузило 14-секундный тизер, подтверждающий релиз, в свои социальные сети.

https://twitter.com/alt_J/status/1439990735357546496

«U&ME» станет первым новым материалом коллектива с момента выхода ремикс-альбома «REDUXER» в 2018 году.