Ижевск, 20 сентября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Удмуртии на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва побеждает «Единая Россия», набрав 35,6%, свидетельствуют данные портала ГАС выборы. Явка в ходе трехдневного голосования составила 47,39%.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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КПРФ поддержали 25,29% избирателей, за ЛДПР проголосовали 9,64%, «Справедливая Россия — За правду» — 9,21%, «Новые люди» набирают 7,38%.

В одномандатном избирательном округе №33 победу одержал представитель «Единой России» Андрей Исаев, набрав 35,63% голосов. Явка в Удмуртском округе составила 48,23%. В Ижевском одномандатном округе №34 победил единоросс Олег Гарин, получив поддержку 33,36% избирателей. Здесь на участки пришли 46,65% от общего числа внесенных в списки для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 17−19 сентября выбирали депутатов Госдумы, а также депутатов советов в 25 муниципальных округах. По состоянию на 1 июля в Удмуртии был зарегистрирован 1 170 251 избиратель. В первый день в Удмуртии проголосовали 15,48% избирателей от общего числа внесенных в списки.