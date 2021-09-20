Вашингтон, 20 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в понедельник, 20 сентября, приказал своей администрации разработать план по защите людей от экстремальной жары, сообщает Reuters.

skeeze Пожар

Приказ отдан на фоне того, как группы общественного здравоохранения и защиты окружающей среды оказывают давление на администрацию с целью создания обязательных стандартов для служащих, работающих на открытом воздухе и подвергающихся воздействию экстремальной жары.

Напомним, что прогнозы в США рисуют картину значительного увеличения жарких дней в связи с изменением климата.

Например, чрезмерная жара на тихоокеанском северо-западе этим летом привела к сотням смертей и тысячам обращений в отделения неотложной помощи в связи с заболеваниями, вызванными жарой.

«Повышение температуры представляет собой непосредственную угрозу для миллионов американских рабочих, подверженных воздействию стихии, для детей в школах без кондиционеров, для пожилых людей в домах престарелых без средств охлаждения, и особенно для малообеспеченных слоев населения», — сказал Байден в заявлении.

По словам президента, для охлаждения домов и районов привлекаются федеральные правительственные ведомства. Они также помогут обеспечить более безопасные условия работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что этим летом США пострадали из-за опаснейших пожаров. Ранее, в 2019 году, на юго-востоке американского штата Калифорния был объявлен «красный», самый высокий уровень пожарной опасности.

В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп одобрил обращение властей Калифорнии о введении в штате в связи с лесными пожарами режима масштабного бедствия.