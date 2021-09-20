Стокгольм, 20 сентября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. 20 сентября в лене Стокгольм стартовала регистрация на вакцинацию от COVID-19 для более 117 тысяч жителей в возрасте 12—15 лет. Компания по иммунизации подростков начнется 4 октября. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

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Напомним, 16 сентября Агентство общественного здравоохранения Швеции объявило, что подросткам в возрасте от 12 до 15 лет будет предложена ковид-вакцина. Вакцинация в младшей возрастной группе должна была начаться после осенних каникул, но в Стокгольме приняли решение начать вакцинацию раньше.

Записаться на прием можно через приложение Always open или по телефону. В администрации лена ожидают, что дети смогут пройти вакцинацию в школах после ноябрьских каникул.

«Только подумайте, что вы превратитесь в зомби. Это был бы отстой. Но, конечно же, [смех] этого не случится», — пошутил ученик средней школы Людвиг, который собирается привиться от COVID-19.