Москва, 20 сентября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. 20 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в центральном матче восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Спартаком» со счетом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил Антон Заболотный после ошибки Максимилиано Кауфриза. Лучшим игроком матча во версии портала WhoScored с оценкой 7,63 был признан 30-летний латераль Виктор Мозес, отметившийся двумя отборами, двумя выигранными верховыми единоборствами и пятью успешными обводками.

Www.chelseafc.com Виктор Мозес

Лучшим в составе «красно-синих» стал бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев, совершивший пять сейвов. Для Акинфеева этот матч стал третьим в этом сезоне, в котором голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

ЦСКА, одержав четвертую победу в сезоне и набрав тринадцать очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» с десятью очками остался на девятом месте.