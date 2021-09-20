Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Разработчики социальной сети «ВКонтакте» внедрили технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC. Об этом 20 сентября пишет издание vc.ru.

Ru.m.wikipedia.org Эмблема «ВКонтакте»

По данным издания, соцсеть стала одной из первых в мире, кто внедрил QUIC. Использование нового протокола позволило увеличить скорость доставки контента в два раза. «Быстрый доступ пользователя к контенту — наша ключевая цель, поэтому переход на QUIC стал логичным и стратегическим шагом», — объясняет технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

ИА REGNUM напоминает, что QUIC — это интернет-протокол, разработанный компанией Google в 2012 году. Он позволяет передавать несколько потоков данных с меньшей скоростью по одному каналу связи между двумя компьютерами.