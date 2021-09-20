Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Прошедшие полную вакцинацию от COVID-19 участники южнокорейской группы BTS 20 сентября выступили перед началом 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассказав о глобальных целях по борьбе с бедностью, неравенством, несправедливостью и изменением климата.

Концерт группы BTS Цитата из видео «190113 LOVE YOURSELF CONCERT in Nagoya — DNA japanese ver. 방탄소년단 BTS 정국 JUNGKOOK Focus» пользователя I DARE U JK. youtube.com

Группа из семи человек сняла музыкальное видео на свою песню «Permission to Dance» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в выходные, танцуя в зале Генеральной Ассамблеи и в садах. Клип транслировался во время мероприятия, посвященного Целям устойчивого развития.

Певцы также лично присутствовала на мероприятии в Генеральной Ассамблеи, для участия в которой в Нью-Йорк прибыл президент Южной КореиМун Чжэ Ин.

Напомним, что певцы являются специальными посланниками президента ООН по вопросам будущих поколений и культуры.