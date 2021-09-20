Пермь, 20 сентября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. На сегодняшний момент органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ (убийство) по расстрелу в Пермском госуниверситете. Как заявил ИА REGNUM доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев, часть вторая статьи 105 УК России предусматривает ответственность за умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах. В данном случае к таковым можно отнести: убийство двух или более лиц (известно о шести погибших); убийство, совершенное общеопасным способом. В соответствии с нормами закона за совершение данного преступления, лицо, его совершившее может быть приговорено к лишению свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет; пожизненненному лишению свободы.

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«Исходя из того объёма информации, который есть на сегодняшний день, можно говорить о том, что у подозреваемого был умысел именно на причинение смерти неограниченному кругу лиц. Поэтому причинение телесных повреждений людям, которые остались живы, также может быть квалифицировано как покушение на убийство. Однако не исключаю, что перечень статей УК, вменяемых преступнику, может расшириться, исходя, в том числе, и из тяжести причинённого вреда и иных обстоятельств», — отметил Соловьев.

«Этот человек явно заранее готовился к совершению преступления, приискивал оружие и строил планы, выбирал удобное место и время. Окружающие его люди замечали отклонения в поведении и явный перекос в его увлечениях в сторону оружия и насилия, однако действенных мер не предпринимали. Это позволило человеку с явно неадекватными наклонностями по достижении 18 лет приобрести оружие и совершить страшное преступление. Не исключаю, что особым предметом тщательной проверки станет процедура и основания получения подозреваемым медицинского заключения на право приобретения и хранения оружия», — добавил юрист.

Напомним, 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете. В результате шесть человек погибли, 28 ранены.