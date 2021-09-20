Баку, , 21:36 — REGNUM В Нахичевани стартовали совместные военные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции «Непоколебимое братство — 2021», сообщает 20 сентября министерство обороны Азербайджана.

Министры обороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов Msb.gov.tr

«В Нахчыванской автономной республике Азербайджана стартовали совместные тактические учения «Непоколебимое братство — 2021» с участием мотострелковых подразделений, спецназовцев и различных видов войск двух стран», — указано в сообщении военного ведомства Азербайджана.

В Баку отмечают, что эти военные учения осуществляются в рамках соглашения о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.

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