Удине, Италия, 20 сентября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. 20 сентября в Удине на стадионе «Фриули» футбольный клуб «Удинезе» в последнем матче четвертого тура итальянской Серии А 2021/22 примет неаполитанский «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Liondartois Виктор Осимхен

Стартовые составы команд:

«Удинезе»: Марко Сильвестви, Самир, Брам Нуитинк, Родриго Бекао, Толгай Арслан, Уолес Соуза, Науэль Лусеро, Йенс Ларсен, Роберто Перейра, Жерар Деулофеу, Игнасиу Пуссето.

«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Джованни Ди Лоренцо, Элиф Эльман, Фабиан Руис, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Маттео Политано, Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен.

Бригада арбитров: Джанлука Манганье | Стефано Алассио | Лука Мондин | Маттео Маркетти | Максимилиано Иррати.

На данный момент «Наполи» с тремя победами и десятью очками после трех сыгранных матчей идет на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с семью очками располагается тремя позициями ниже.