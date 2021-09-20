Пекин, 20 сентября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, ввела ограничения для детей. Об этом 20 сентября пишет издание «Канобу».

Chantelle van Heerden TikTok

По данным издания, детям младше 14 лет запрещено проводить в TikTok более 40 минут в день. Подростки также не смогут пользоваться сервисом в ночное время — с 10 часов вечера до 6 часов утра.

Ранее в TikTok были обновлены правила безопасности и конфиденциальности в отношении пользователей младше 18 лет. В соответствии с ними платформа перестала присылать оповещения несовершеннолетним после 10 часов вечера.