Антон Заболотный принес ЦСКА победу в московском дерби
Москва, 20 сентября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. 20 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в матче восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Спартаком» со счетом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте встречи забил таранный форвард сборной России Антон Заболотный. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Желтые карточки получили Антон Заболотный (43'), Наиль Умяров (53'), Эмиль Бохинен (70') и Иван Обляков (75'). На 90+2-й минуте встречи Заболотный был удален после второй желтой карточки.
Составы команд:
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол (Бистрович, 51'), Фернандес, Зайнутдинов (Ахметов, 65'), Обляков, Дзагоев (Бохинен, 65'), Чалов (Яковлев, 85'), Эджуке (Кучаев, 65'), Заболотный.
«Спартак»: Максименко, Кауфриз, Жиго, Джикия (Рассказов, 87'), Айртон, Мозес, Умяров, Литвинов (Игнатов, 87'), Промес, Ларссон (Бакаев, 71'), Понсе.
Статистика матча (ЦСКА/ «Спартак»)
Удары 3/7
Удары в створ 1/3
Владение 50%/50%
Угловые 2/5
Нарушения 10/6
ЦСКА, одержав четвертую победу в сезоне и набрав тринадцать очков, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с десятью очками остался на девятом месте.