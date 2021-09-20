Москва, 20 сентября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. 20 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в матче восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Спартаком» со счетом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте встречи забил таранный форвард сборной России Антон Заболотный. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Антон Заболотный

Желтые карточки получили Антон Заболотный (43'), Наиль Умяров (53'), Эмиль Бохинен (70') и Иван Обляков (75'). На 90+2-й минуте встречи Заболотный был удален после второй желтой карточки.

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол (Бистрович, 51'), Фернандес, Зайнутдинов (Ахметов, 65'), Обляков, Дзагоев (Бохинен, 65'), Чалов (Яковлев, 85'), Эджуке (Кучаев, 65'), Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Кауфриз, Жиго, Джикия (Рассказов, 87'), Айртон, Мозес, Умяров, Литвинов (Игнатов, 87'), Промес, Ларссон (Бакаев, 71'), Понсе.

Статистика матча (ЦСКА/ «Спартак»)

Удары 3/7

Удары в створ 1/3

Владение 50%/50%

Угловые 2/5

Нарушения 10/6

ЦСКА, одержав четвертую победу в сезоне и набрав тринадцать очков, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с десятью очками остался на девятом месте.