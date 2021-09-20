Вашингтон, 20 сентября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. США не намерены выходить из договора AUKUS из-за негативной реакции Франции на это соглашение, сообщила 20 сентября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Defence Images Подводный флот Британии

Таким образом, Псаки отрицательно ответила на вопрос журналиста о вероятности выхода США из AUKUS на фоне нервных заявлений и решений Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, одновременно с заключением соглашения о партнерстве AUKUS Австралия заявила о разрыве договора по закупке подводных лодок у французской компании Naval Group. Это соглашение и постройке во Франции 12 подводных лодок класса Barracuda на общую сумму $66 млрд называли «контрактом века».

После этого Париж разорвал ряд мелких договоренностей и заявил, что ожидает пояснений от Австралии и США.