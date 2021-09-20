Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Уровень воды в Невской губе Финского залива в районе Петербурга в ночь на вторник, 21 сентября, понизится до 70…75 см. Об этом предупредило вечером 20 сентября ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Это явление может представлять угрозу для судоходства.

Дарья Драй ИА REGNUM Финский залив

«Невская губа очень мелкая, и понижение уровня воды на метр оголяет некоторые участки, — объяснил ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. — Судам надо быть внимательными, чтобы не сесть на мель».

В то же время специалист отметил, что это не касается судоходного канала Морского порта Санкт-Петербург, он имеет достаточную глубину, чтобы суда могли не замечать таких изменений уровня воды.

Причиной временного обмеления стал восточный ветер, который согнал воду из Невской губы. «Как ветер поменяется, так уровень и поднимется. Думаю, уже к пятнице», — добавил Колесов.

Отметим, 21 сентября в Петербурге переменная облачность, без существенных осадков, в конце дня местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, в пригородах местами до 0 градусов, днём +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.