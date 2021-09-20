Баткен, Киргизия, 20 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Суд Лейлекского района (Баткенская область Киргизии) признал двух жителей села Андарак виновными в наркоторговле и приговорил к 11 и 20 годам заключения, — сообщила Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии.

Freesmi.by Суд

Местный житель «Анвар» (имя изменено) был пойман с поличным при продаже героина. Во время обыска на его приусадебном участке милиционеры обнаружили спрятанные 6 кг опия и 4 кг гашиша афганского происхождения. По мнению киргизских силовиков, общая стоимость находки на черном рынке достигает 70 тысяч долларов.

На допросе местные жители сообщили, что приобрели наркотики для перепродажи у гражданина Таджикистана.

Решением Лейлекского районного суда одного из обвиняемых приговорили к 11 годам, второго — к 20 годам тюремного заключения.

Справка ИА REGNUM:

Через Баткенскую область (юг Киргизии) проходит один из ключевых маршрутов транзита наркотиков, следующих из Афганистана в Россию. Чаще всего речь идет о поставках героина, однако в последние годы он частично вытеснен синтетическими наркотиками.