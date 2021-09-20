Уфа, , 21:20 — REGNUM В Башкирии выборы в Государственную думу не принесли сенсаций и прошли по привычному сценарию. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов, отметивнесколько аспектов, которые дают чёткое представление о характере развития региональной электоральной системы.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Во-первых, республика вновь подтвердила свой статус региона с хорошо выстроенной и эффективно административной системой управления выборами. Явка в регионе составила около 74% избирателей, что выше, чем в 2016 году, когда на участки пришло чуть менее 70% избирателей. Следует отметить, что для Радия Хабирова это были первые думские выборы в качестве главы региона, предыдущий состав депутатского корпуса формировался бывшим руководителем республики Рустэмом Хамитовым. Думаю, для него было важно, чтобы показатель явки по сравнению с 2016 годом не упал.

Во-вторых, существенно вырос и показатель «Единой России», которая набрала около 68%, что на 12% больше, чем пять лет назад. Очевидно, что это будет способствовать укреплению позиций Радия Хабирова в центре. К тому же цифры и явки, и голосов за «партию власти» хоть и существенно выше, чем в среднем по стране, но далеки до электоральных султанатов Северного Кавказа, что позволяет региону не находится на передовой критики оппозиции. Да и в том же соседнем Татарстане и явка, и количество голосов за «Единую Россию» оказалось значительно выше (около 79% и в том, и в другом случае). Представителям «партии власти» удалось победить и в пяти из шести одномандатных округов. Единственное исключение — Нефтекамский избирательный округ, где победу одержал Рифат Шайхутдинов из «Гражданской платформы». Но он уже второй цикл побеждает в этом округе, где «Единая Россия» де-факто не ведёт активной кампании (на прошлых выборах вообще не выставляла своего кандидата).

Что касается остальных политических партий, то они снизили свои показатели. КПРФ с 18% до 15%, ЛДПР ещё больше, почти в два раза с 11% до 6%. Наибольший провал произошёл у «Справедливой России» — с 7% до менее трёх. Но здесь есть очевидная причина — конфликт внутри регионального отделения, а также фактический конфликт Сергея Миронова с Хабировым. Лидер «эсеров» ещё летом сделал несколько заявлений, в которых обвинял главу Башкирии в непродуманной политике «принудительной вакцинации». Тогда же по инициативе центрального аппарата произошла смена в региональном руководстве партии, которая не была поддержана региональными властями. Сегодня мы наблюдаем конфликт двух параллельно существующих бюрократических аппаратов, что сказалось и на выборах. Вероятно, «Справедливая Россия» может не признать выборы в Башкирии состоявшимися и нас может ждать довольно долгие судебные разбирательства, в которых у партии вряд ли есть реальные перспективы.

Николай Евдокимов В остальном выборы прошли в целом спокойно. КПРФ традиционно поставила под сомнение результаты голосования на нескольких участках, но педалировать тему в СМИ не стала. Позиции остальных партий в Башкирии слишком слабы, чтобы всерьёз обсуждать их субъектность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава БашкирииРадий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве 20 сентября поблагодарил жителей региона за высокую избирательную культуру.

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