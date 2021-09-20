Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Еврейская община Петербурга начала праздновать Суккот. Это слово означает «кущи, «шалаши» и отсылает ко временам 40-летних странствий еврейского народа по пустыне после исхода из Египта. Непрерывно находясь в пути, люди не могли построить себе постоянные дома и делали временные шалаши.

ИА REGNUM Большая хоральная синагога в Петербурге

Поэтому сегодня перед наступлением праздника иудеи строят шалаши, а в сам праздник, который длится целых семь дней, устраивают в них трапезы, в зависимости от традиций и возможностей каждой семьи.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, во дворе Большой хоральной синагоги Петербурга возведен вместительный шатёр с покрытием из растений. Крыша не должна полностью закрывать небо, чтобы в этот праздник не было ничего между человеком и небесами.

Сюда могут прийти верующие, чтобы исполнить главную заповедь праздника — «О четырех растениях». В ходе этого ритуала соединяют пальмовую ветвь, мирт, ветви ивы и этрог (цитрус), «распространяя» тем самым благословение на все четыре стороны света.

ИА REGNUM Шалаш во дворе Большой хоральной синагоги

«Одна из главных идей этого праздника — радость, — объяснил главный раввин Петербурга Менахем-Мендл Певзнер. — Иногда еврей спрашивает — как я могу радоваться, если жизнь тяжела? Вы начинайте радоваться тому, что у вас есть. Еврейский народ помнит своё прошлое. Когда человек помнит, откуда он, и где он сегодня, это достаточная причина радоваться, и тогда Всевышний будет давать благословение».

ИА REGNUM Менахем-Мендл Певзнер

На восьмой день праздника, который называется Симхат-тора, в синагогах заканчивается годичный цикл чтения Торы и начинается ее повторное чтение. В этот день верующим выносятся свитки Торы, к которым можно с благоговением прикоснуться.