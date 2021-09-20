Варшава, , 21:15 — REGNUM Польские власти не признают легитимности выборов на территории Крыма, а голосование в других регионах России ставят под сомнение, говорится в опубликованном 20 сентября заявлении МИД Польши.

Польша. Бандера Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Заявив, что Варшава разочарована тем, что «российские власти воспрепятствовали организации миссии наблюдателей ОБСЕ», польское внешнеполитическое ведомство заявило, что у него возникают сомнения — готова ли Москва «отстаивать демократические ценности».

Польские власти обвинили российскую сторону в «неоправданной попытке подорвать общепринятые стандарты, обязательные для всех государств — членов ОБСЕ, ООН и Совета Европы».

МИД восточноевропейской страны заодно заявил, что Москва плохо обходится со своим «гражданским обществом», оппозицией и «свободными СМИ». Он отметил, что в России не позволили «представителям оппозиции баллотироваться в качестве кандидатов» и «серьёзно осложнили россиянам возможность выбора в соответствии со своими предпочтениями».

В завершении польское внешнеполитическое ведомство заявило о своей поддержке «территориальной целостности Украины» и о том, что не признаёт выборы в Крыму, Севастополе и в республиках Донбасса, где массово голосовали граждане России.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС: выборы в Госдуму на территории ДНР и ЛНР нарушают Минские соглашения