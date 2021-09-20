В одной из школ США неизвестный устроил стрельбу
Вашингтон, 20 сентября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в одной из школ города Ньюпорт-Ньюс в американском штате Вирджиния, сообщает 20 сентября местная полиция на своей странице в Twitter.
Niels Noordhoek
Стрельба
По предварительным данным, ранены по меньшей мере два человека. Кроме того, сообщается о нескольких раненых, которые уже госпитализированы.
Учащиеся эвакуированы из здания школы.
О стрелявшем пока ничего не известно.
Подробности выясняются.