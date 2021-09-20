Ижевск, 20 сентября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Георгий Щербак покидает пост министра здравоохранения Удмуртии. Соответствующий указ подписал 20 сентября глава республики Александр Бречалов.

Отставка

Известно, что отставка связана с переходом Щербака на другую работу.

Исполняющим обязанности главы ведомства назначен замминистра Сергей Стрижнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Щербак занял должность министра здравоохранения в марте 2020 года. Ранее он был заместителем министра. После ухода главы минздрава Игоря Титова в 2018 году Щербак возглавил ведомство в статусе исполняющего обязанности. До этого он работал главврачом одной из медицинских организаций в Тульской области, а также заместителем начальника санаторно-курортного комплекса Минобороны РФ.