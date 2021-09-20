Элиста, 20 сентября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Калмыцкая прокуратура помогла двум сиротам из Элисты и Лаганского района получить жильё. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагмент). 1885

В ходе проверки выяснилось, что заявители состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилье с 2014 года и 2018 года. Однако за истекший период их права не были реализованы, в связи с чем прокуратура направила в суд исковые заявления.

Суд обязал местные власти предоставить благоустроенные квартиры. Решение суда исполнены.