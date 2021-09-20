Москва, 20 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Блогер Андрей Петров обвинил стримера Дашу Корейку (настоящее имя — Максим Матвеев) в недобросовестном отношении к их договорённости. Об этом 20 сентября пишет портал MediaLeaks.

Скриншот с YouTube Даша Корейка

По словам Петрова, Матвеев задолжал ему 30 тыс. рублей. Блогер якобы заплатил Корейке за рекламу, которая так и не была выпущена, после чего стример не вернул ему деньги.

Ранее Даша Корейка признался, что планирует сменить пол. «Надеюсь, вы поддерживаете мой выбор», — написал он о своём решении.