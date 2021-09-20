Сан-Франциско, США, 20 сентября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Американская компания Niantic закроет свою мобильную игру Catan: World Explorers, основанную на настольной игре «Колонизаторы». Об этом 20 сентября сообщает «Игромания».

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Проект закроется уже 18 ноября 2021 года. В последние месяцы существования World Explorers разработчики будут дарить игрокам различные внутриигровые предметы.

Как отмечают создатели игры, со временем их проект становился всё более амбициозным и разработчики всё сильнее отклонялись от своего изначального видения. Однако, по их словам, опыт World Exlporers пригодится им в будущем.