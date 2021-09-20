Вашингтон, 20 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден собирается поговорить с французским коллегой Эммануэлем Макроном по поводу отзыва посла Франции из США на фоне скандала с подводными лодками, сообщила 20 сентября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Présidence de la République France Эмманюэль Макрон и Джо Байден

То есть Байден скажет Макрону, что не хотел бы разрыва отношений. Переговоры состоятся «в ближайшие дни». Что же касается сделки США с Австралией по подводным лодкам, из-за которой Франция потеряла покупателя, Вашингтон не намерен отказываться от неё.