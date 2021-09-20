Торонто, Канада, 20 сентября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Компания Ubisoft 20 сентября опубликовала на своём официальном YouTube-канале новый трейлер игры Far Cry 6. В нём актёр Джанкарло Эспозито рассказывает о своём персонаже — Антоне Кастильо.

Genevieve Джанкарло Эспозито

По словам Эспозито, его герой наконец-то встретится с достойными противниками — игроками. Однако Антон Кастильо не боится сопротивления, так как обладает лучшим оружием и солдатами.

Релиз Far Cry 6 ожидается уже 7 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.