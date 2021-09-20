Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Школы и детские сады Ростовской области получат около 25,5 млн рублей на покупку мебели, необходимого для образовательного процесса оборудования и инвентаря. Средства выделены из региональной казны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Средства перечислят сельским и хуторским детским садам и школам, расположенным в Мясниковском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Пролетарском районах.

Необходимый инвентарь смогут приобрести детско-юношеская спортивная школа №6 в Волгодонске, спортивная школа олимпийского резерва №9 и паралимпийская адаптивная спортивная школа №27.