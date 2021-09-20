Москва, , 20:47 — REGNUM «Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме. Это значит, что проводимость всех, в том числе и непопулярных, законов в новом составе Госдумы будет высокой. С учетом 2024 года и возможного (но не обязательного) трансфера власти правящая элита решила сконцентрировать всю законодательную субъектность в руках партии власти, что ожидаемо. Об этом заявил ИА REGNUM автор телеграм-канала Scriptirum, политологДмитрий Михайличенко.

«Предварительный результат «Единой России» под 50% ‑ и это очень много. Даже рейтинги «ФОМа» давали партии власти 27−30% на протяжении всей кампании. Но электоральная мегамашина, мобилизующая/заставляющая бюджетников и сотрудников крупных промышленных предприятий голосовать и оставляющая по домам всех остальных, — сделала свой результат. Многочисленные нарушения и фальсификации — это тоже, строго говоря, часть российской мегамашины.

КПРФ получает около 20%, но по одномандатным округам побед крайне мало. КПРФ не подходит на роль партии, способной проводить опрокидывающее голосование. Несмотря на резкую риторику, зюгановцы остаются удобным оппонентом власти.

ЛДПР и «Справедливая Россия» показывают примерно одинаковые результаты (около 7,5%), что для первых явное поражение, а для вторых — успех. «Новые люди» проходят по спискам в Госдуму.

По предварительным подсчетам, «Единая Россия» забирает 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ — 14, «Справедливая Россия» — 7, а ЛДПР — 1, «Новые люди» — 0.

Символическое присутствие в Госдуме получают «Партия Роста», «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному мандату.

Явка на выборах выше, чем в 2016 году на 3%, что достигнуто за счет электоральных султанатов и электронного голосования, которое очень удобно для властей. Нарушений на выборах много, но медийное доминирование государственной власти локализует их обсуждение узким сегментом социума.

Следующий состав Госдумы — это очередной этап по формированию подконтрольного, управляемого общества, гражданская субъктность в котором будет и дальше нивелироваться. С учетом отсутствия внятных перспектив для роста благосостояния граждан — следующий созыв Госдумы будет антипопулярным.

Дмитрий Михайличенко Сейчас власти осталось решить две сложные, постэлекторальные задачи. Нейтрализовать протест и убедить Запад в легитимности этих выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление Госдепа США об отсутствии «свободной и честной процедуры» на выборах в Государственную думу и невыполнении Россией международных обязательств — элемент гибридной войны, не имеющий ничего общего с реальностью, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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