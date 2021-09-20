Брюссель, 20 сентября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. То, как Австралия поступила с Францией, расторгнув контракт на подводные лодки ради альянса с США, в Европейском союзе считают неприемлемым, передаёт 20 сентября CNN.

Кукрыниксы. Скандал на Общем рынке. 1964

Комментируя конфликт Франции с Австралией, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с одной из стран ЕС «поступили неприемлемо».

фон дер Ляйен «Мы хотим понять, что случилось и почему».

Она пояснила, что теперь, пока не разъяснится вопрос отношений Вашингтона и Канберры, нормального взаимодействия Брюсселя с ними не будет.

Напомним, Австралия расторгла действующий контракт с Францией, которая должна была поставлять ей подводные лодки. Канберра заключила договор с Вашингтоном в рамках новоиспечённого военного альянса AUKUS (в него также вошла Великобритания).

В результате Париж потерял более чем €50 млрд. Это вызвало дипломатический скандал между Францией с одной стороны и США и Австралией — с другой.