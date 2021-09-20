Вашингтон, 20 сентября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Группа энтузиастов смогла добавить в игру Warhammer Online два новых крупных города несмотря на то, что официальная поддержка проекта была завершена ещё в 2013 году. Об этом 20 сентября сообщает издание Eurogamer.

Дарья Драй ИА REGNUM Косплей Орка из мира Warhammer 40k

Речь идёт о Return of Reckoning — фанатском бесплатном сервере, запущенном спустя несколько лет после закрытия игры. Его создателям удалось добавить в проект столицу гномов и столицу зеленокожих. Сообщается, что на работу ушло несколько тысяч часов реального времени.

Как отмечает Eurogamer, сервер Return of Reckoning существует на полностью бесплатной основе и исключает идею любой финансовой поддержки разработчиков. Благодаря этому, правообладатели из Games Workshop до сих пор не закрыли его.