Пермь, 20 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В Перми опубликован официальный список погибших во время бойни, которую 18-летний студент устроил 20 сентября в Пермском университете. Его приводит краевое министерство безопасности.

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Одной из жертв стрелка стала 66-летняя Маргарита Геннадиевна Энгауз. Также погибли 19-летний Ярослав Арамелев, 18-летняя Ксения Самченко, 19-летняя Екатерина Шакирова, 26-летняя Анна Айгельдина и 20-летняя Александра Мохова.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 20 сентября. 18-летний студент прошёл на территорию вуза и стал расстреливать людей. Его удалось задержать, но при задержании он получил ранение.